Informații privind prețul pentru AIGOV (OLIVIA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00003882 $ 0.00003882 $ 0.00003882 Minim 24 h $ 0.00004156 $ 0.00004156 $ 0.00004156 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00003882$ 0.00003882 $ 0.00003882 Maxim 24 h $ 0.00004156$ 0.00004156 $ 0.00004156 Maxim dintotdeauna $ 0.01787206$ 0.01787206 $ 0.01787206 Cel mai mic preț $ 0.00003711$ 0.00003711 $ 0.00003711 Modificare de preț (1 oră) +0.61% Modificare de preț (1 zi) -4.86% Modificare de preț (7 zile) -36.35% Modificare de preț (7 zile) -36.35%

Prețul în timp real pentru AIGOV (OLIVIA) este $0.00003923. În ultimele 24 de ore, tokenul OLIVIA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003882 și un maxim de $ 0.00004156, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru OLIVIA este $ 0.01787206, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003711.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, OLIVIA s-a modificat cu +0.61% în decursul ultimei ore, cu -4.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -36.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AIGOV (OLIVIA)

Capitalizare de piață $ 36.45K$ 36.45K $ 36.45K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 36.45K$ 36.45K $ 36.45K Ofertă află în circulație 929.11M 929.11M 929.11M Ofertă totală 929,107,621.0800707 929,107,621.0800707 929,107,621.0800707

Capitalizarea de piață actuală pentru AIGOV este $ 36.45K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru OLIVIA este 929.11M, cu o ofertă totală de 929107621.0800707. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 36.45K.