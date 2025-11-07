Informații privind prețul pentru aibrk (AIBRK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00028548 Maxim 24 h $ 0.0003558 Maxim dintotdeauna $ 0.00420528 Cel mai mic preț $ 0.00021443 Modificare de preț (1 oră) +2.29% Modificare de preț (1 zi) -13.79% Modificare de preț (7 zile) -42.81%

Prețul în timp real pentru aibrk (AIBRK) este $0.00029504. În ultimele 24 de ore, tokenul AIBRK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00028548 și un maxim de $ 0.0003558, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIBRK este $ 0.00420528, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00021443.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIBRK s-a modificat cu +2.29% în decursul ultimei ore, cu -13.79% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -42.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața aibrk (AIBRK)

Capitalizare de piață $ 295.04K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 295.04K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru aibrk este $ 295.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AIBRK este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 295.04K.