Informații privind prețul pentru aiAPIS (APIS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01165608$ 0.01165608 $ 0.01165608 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru aiAPIS (APIS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul APIS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru APIS este $ 0.01165608, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, APIS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața aiAPIS (APIS)

Capitalizare de piață $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Ofertă află în circulație 91.43M 91.43M 91.43M Ofertă totală 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

Capitalizarea de piață actuală pentru aiAPIS este $ 9.43K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru APIS este 91.43M, cu o ofertă totală de 98623382.30848566. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.17K.