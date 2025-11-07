Informații privind prețul pentru AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00112704 $ 0.00112704 $ 0.00112704 Minim 24 h $ 0.00126268 $ 0.00126268 $ 0.00126268 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00112704$ 0.00112704 $ 0.00112704 Maxim 24 h $ 0.00126268$ 0.00126268 $ 0.00126268 Maxim dintotdeauna $ 0.00782371$ 0.00782371 $ 0.00782371 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +5.38% Modificare de preț (7 zile) -3.66% Modificare de preț (7 zile) -3.66%

Prețul în timp real pentru AI Dev Agent (AIDEV) este $0.00119625. În ultimele 24 de ore, tokenul AIDEV a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00112704 și un maxim de $ 0.00126268, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIDEV este $ 0.00782371, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIDEV s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +5.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AI Dev Agent (AIDEV)

Capitalizare de piață $ 92.92K$ 92.92K $ 92.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 478.50K$ 478.50K $ 478.50K Ofertă află în circulație 77.68M 77.68M 77.68M Ofertă totală 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru AI Dev Agent este $ 92.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AIDEV este 77.68M, cu o ofertă totală de 400000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 478.50K.