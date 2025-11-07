Informații privind prețul pentru AI Analysis Token (AIAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.366089 $ 0.366089 $ 0.366089 Minim 24 h $ 0.370893 $ 0.370893 $ 0.370893 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.366089$ 0.366089 $ 0.366089 Maxim 24 h $ 0.370893$ 0.370893 $ 0.370893 Maxim dintotdeauna $ 0.918633$ 0.918633 $ 0.918633 Cel mai mic preț $ 0.21345$ 0.21345 $ 0.21345 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) +0.32% Modificare de preț (7 zile) +0.30% Modificare de preț (7 zile) +0.30%

Prețul în timp real pentru AI Analysis Token (AIAT) este $0.369061. În ultimele 24 de ore, tokenul AIAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.366089 și un maxim de $ 0.370893, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AIAT este $ 0.918633, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.21345.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AIAT s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu +0.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AI Analysis Token (AIAT)

Capitalizare de piață $ 40.73M$ 40.73M $ 40.73M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 184.53M$ 184.53M $ 184.53M Ofertă află în circulație 110.35M 110.35M 110.35M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru AI Analysis Token este $ 40.73M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AIAT este 110.35M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 184.53M.