Informații privind prețul pentru AGiXT (AGIXT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.104418$ 0.104418 $ 0.104418 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.08% Modificare de preț (1 zi) +1.35% Modificare de preț (7 zile) -38.34% Modificare de preț (7 zile) -38.34%

Prețul în timp real pentru AGiXT (AGIXT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul AGIXT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AGIXT este $ 0.104418, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AGIXT s-a modificat cu +0.08% în decursul ultimei ore, cu +1.35% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -38.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AGiXT (AGIXT)

Capitalizare de piață $ 659.84K$ 659.84K $ 659.84K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 659.84K$ 659.84K $ 659.84K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,999,837.38 999,999,837.38 999,999,837.38

Capitalizarea de piață actuală pentru AGiXT este $ 659.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AGIXT este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999837.38. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 659.84K.