Informații privind prețul pentru Agentic Studio (AGENTIC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01998756$ 0.01998756 $ 0.01998756 Cel mai mic preț $ 0.0031784$ 0.0031784 $ 0.0031784 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -12.50% Modificare de preț (7 zile) -12.50%

Prețul în timp real pentru Agentic Studio (AGENTIC) este $0.00345544. În ultimele 24 de ore, tokenul AGENTIC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AGENTIC este $ 0.01998756, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0031784.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AGENTIC s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Agentic Studio (AGENTIC)

Capitalizare de piață $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 17.28K$ 17.28K $ 17.28K Ofertă află în circulație 5.00M 5.00M 5.00M Ofertă totală 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Agentic Studio este $ 17.28K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AGENTIC este 5.00M, cu o ofertă totală de 5000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.28K.