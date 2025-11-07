Informații privind prețul pentru Agent Hustle (HUSTLE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00380965 $ 0.00380965 $ 0.00380965 Minim 24 h $ 0.0042247 $ 0.0042247 $ 0.0042247 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00380965$ 0.00380965 $ 0.00380965 Maxim 24 h $ 0.0042247$ 0.0042247 $ 0.0042247 Maxim dintotdeauna $ 0.03724532$ 0.03724532 $ 0.03724532 Cel mai mic preț $ 0.00155538$ 0.00155538 $ 0.00155538 Modificare de preț (1 oră) -3.43% Modificare de preț (1 zi) -8.32% Modificare de preț (7 zile) -4.01% Modificare de preț (7 zile) -4.01%

Prețul în timp real pentru Agent Hustle (HUSTLE) este $0.00380965. În ultimele 24 de ore, tokenul HUSTLE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00380965 și un maxim de $ 0.0042247, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HUSTLE este $ 0.03724532, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00155538.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HUSTLE s-a modificat cu -3.43% în decursul ultimei ore, cu -8.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Agent Hustle (HUSTLE)

Capitalizare de piață $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092 999,995,251.2553092

Capitalizarea de piață actuală pentru Agent Hustle este $ 3.81M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HUSTLE este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999995251.2553092. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.81M.