Informații privind prețul pentru Agent DORA (AD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00000911 Maxim 24 h $ 0.00000941 Maxim dintotdeauna $ 0.00167666 Cel mai mic preț $ 0.00000911 Modificare de preț (1 oră) -0.98% Modificare de preț (1 zi) -2.96% Modificare de preț (7 zile) -23.62%

Prețul în timp real pentru Agent DORA (AD) este $0.00000913. În ultimele 24 de ore, tokenul AD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000911 și un maxim de $ 0.00000941, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AD este $ 0.00167666, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000911.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AD s-a modificat cu -0.98% în decursul ultimei ore, cu -2.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -23.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Agent DORA (AD)

Capitalizare de piață $ 9.13K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.13K Ofertă află în circulație 999.40M Ofertă totală 999,400,776.823176

Capitalizarea de piață actuală pentru Agent DORA este $ 9.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AD este 999.40M, cu o ofertă totală de 999400776.823176. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.13K.