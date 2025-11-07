Informații privind prețul pentru Agent Daredevil (DARE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.29% Modificare de preț (1 zi) -17.53% Modificare de preț (7 zile) -8.33% Modificare de preț (7 zile) -8.33%

Prețul în timp real pentru Agent Daredevil (DARE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DARE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DARE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DARE s-a modificat cu +0.29% în decursul ultimei ore, cu -17.53% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.33% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Agent Daredevil (DARE)

Capitalizare de piață $ 139.92K$ 139.92K $ 139.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 264.00K$ 264.00K $ 264.00K Ofertă află în circulație 530.00M 530.00M 530.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Agent Daredevil este $ 139.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DARE este 530.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 264.00K.