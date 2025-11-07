Informații privind prețul pentru AGENT BAPO (BAPO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00162005$ 0.00162005 $ 0.00162005 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.21% Modificare de preț (1 zi) -3.55% Modificare de preț (7 zile) -24.57% Modificare de preț (7 zile) -24.57%

Prețul în timp real pentru AGENT BAPO (BAPO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BAPO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BAPO este $ 0.00162005, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BAPO s-a modificat cu -0.21% în decursul ultimei ore, cu -3.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AGENT BAPO (BAPO)

Capitalizare de piață $ 8.22K$ 8.22K $ 8.22K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.22K$ 8.22K $ 8.22K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru AGENT BAPO este $ 8.22K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BAPO este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.22K.