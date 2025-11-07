Informații privind prețul pentru Aesyx Dollar (AXD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 Minim 24 h $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 Maxim 24 h $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Maxim dintotdeauna $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Cel mai mic preț $ 0.952838$ 0.952838 $ 0.952838 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.01% Modificare de preț (7 zile) +3.63% Modificare de preț (7 zile) +3.63%

Prețul în timp real pentru Aesyx Dollar (AXD) este $1.021. În ultimele 24 de ore, tokenul AXD a fost tranzacționat între un minim de $ 1.02 și un maxim de $ 1.03, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AXD este $ 1.072, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.952838.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AXD s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Aesyx Dollar (AXD)

Capitalizare de piață $ 75.62K$ 75.62K $ 75.62K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 75.62K$ 75.62K $ 75.62K Ofertă află în circulație 74.09K 74.09K 74.09K Ofertă totală 74,094.00642259233 74,094.00642259233 74,094.00642259233

Capitalizarea de piață actuală pentru Aesyx Dollar este $ 75.62K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AXD este 74.09K, cu o ofertă totală de 74094.00642259233. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 75.62K.