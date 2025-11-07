Informații privind prețul pentru Aeonix Network (ONIX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.267455$ 0.267455 $ 0.267455 Cel mai mic preț $ 0.158635$ 0.158635 $ 0.158635 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -2.68% Modificare de preț (7 zile) -2.68%

Prețul în timp real pentru Aeonix Network (ONIX) este $0.175396. În ultimele 24 de ore, tokenul ONIX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ONIX este $ 0.267455, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.158635.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ONIX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Aeonix Network (ONIX)

Capitalizare de piață $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Ofertă află în circulație 13.94M 13.94M 13.94M Ofertă totală 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Aeonix Network este $ 2.45M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ONIX este 13.94M, cu o ofertă totală de 47000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.24M.