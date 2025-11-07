Informații privind prețul pentru AdZilla (ADZILLA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00025321 $ 0.00025321 $ 0.00025321 Minim 24 h $ 0.00026914 $ 0.00026914 $ 0.00026914 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00025321$ 0.00025321 $ 0.00025321 Maxim 24 h $ 0.00026914$ 0.00026914 $ 0.00026914 Maxim dintotdeauna $ 0.00039142$ 0.00039142 $ 0.00039142 Cel mai mic preț $ 0.00011699$ 0.00011699 $ 0.00011699 Modificare de preț (1 oră) +1.19% Modificare de preț (1 zi) -2.47% Modificare de preț (7 zile) -25.17% Modificare de preț (7 zile) -25.17%

Prețul în timp real pentru AdZilla (ADZILLA) este $0.00025846. În ultimele 24 de ore, tokenul ADZILLA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00025321 și un maxim de $ 0.00026914, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ADZILLA este $ 0.00039142, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00011699.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ADZILLA s-a modificat cu +1.19% în decursul ultimei ore, cu -2.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AdZilla (ADZILLA)

Capitalizare de piață $ 254.54K$ 254.54K $ 254.54K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 254.54K$ 254.54K $ 254.54K Ofertă află în circulație 999.93M 999.93M 999.93M Ofertă totală 999,931,599.874866 999,931,599.874866 999,931,599.874866

Capitalizarea de piață actuală pentru AdZilla este $ 254.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ADZILLA este 999.93M, cu o ofertă totală de 999931599.874866. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 254.54K.