Informații privind prețul pentru ACORE AI Token (ACORE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00039596 $ 0.00039596 $ 0.00039596 Minim 24 h $ 0.0004251 $ 0.0004251 $ 0.0004251 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00039596$ 0.00039596 $ 0.00039596 Maxim 24 h $ 0.0004251$ 0.0004251 $ 0.0004251 Maxim dintotdeauna $ 0.00387015$ 0.00387015 $ 0.00387015 Cel mai mic preț $ 0.00029139$ 0.00029139 $ 0.00029139 Modificare de preț (1 oră) -0.01% Modificare de preț (1 zi) -4.68% Modificare de preț (7 zile) -18.87% Modificare de preț (7 zile) -18.87%

Prețul în timp real pentru ACORE AI Token (ACORE) este $0.00040253. În ultimele 24 de ore, tokenul ACORE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00039596 și un maxim de $ 0.0004251, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ACORE este $ 0.00387015, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00029139.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ACORE s-a modificat cu -0.01% în decursul ultimei ore, cu -4.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ACORE AI Token (ACORE)

Capitalizare de piață $ 40.25K$ 40.25K $ 40.25K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 40.25K$ 40.25K $ 40.25K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ACORE AI Token este $ 40.25K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ACORE este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 40.25K.