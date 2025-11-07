Informații privind prețul pentru ABSGLORP (GLORP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.18% Modificare de preț (1 zi) -5.19% Modificare de preț (7 zile) -8.94% Modificare de preț (7 zile) -8.94%

Prețul în timp real pentru ABSGLORP (GLORP) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul GLORP a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GLORP este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GLORP s-a modificat cu +0.18% în decursul ultimei ore, cu -5.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ABSGLORP (GLORP)

Capitalizare de piață $ 40.70K$ 40.70K $ 40.70K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 40.70K$ 40.70K $ 40.70K Ofertă află în circulație 993.32M 993.32M 993.32M Ofertă totală 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245 993,319,009.7638245

Capitalizarea de piață actuală pentru ABSGLORP este $ 40.70K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru GLORP este 993.32M, cu o ofertă totală de 993319009.7638245. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 40.70K.