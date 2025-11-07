Informații privind prețul pentru A0x (A0X) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -6.12% Modificare de preț (1 zi) +43.74% Modificare de preț (7 zile) -3.18% Modificare de preț (7 zile) -3.18%

Prețul în timp real pentru A0x (A0X) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul A0X a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru A0X este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, A0X s-a modificat cu -6.12% în decursul ultimei ore, cu +43.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața A0x (A0X)

Capitalizare de piață $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Ofertă află în circulație 99.94B 99.94B 99.94B Ofertă totală 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149

Capitalizarea de piață actuală pentru A0x este $ 3.41M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru A0X este 99.94B, cu o ofertă totală de 99943379468.7149. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.41M.