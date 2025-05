Ce este VELAR (VELAR)

Velar is a decentralized finance (DeFi) protocol built on top of Bitcoin as a Layer-2 agnostic platform. It aims to provide a secure, scalable, and decentralized infrastructure for DeFi activities while maintaining Bitcoin's security and decentralization. The protocol is designed to unlock Bitcoin's potential for sophisticated DeFi applications through various Layer-2 scaling solutions. Velar is currently live on multiple Bitcoin Layer-2 platforms, including Stacks, Bitlayer, and BOB. By leveraging the security of Bitcoin and the smart contract functionality of these Layer-2 solutions, Velar strives to build an open and accessible financial system.

Predicție de preț VELAR

Previziunile privind prețurile criptomonedelor implică prognoza sau specularea cu privire la valorile viitoare ale criptomonedelor. Aceste prognoze urmăresc să prezică valoarea viitoare potențială a anumitor criptomonede, cum ar fi VELAR, Bitcoin sau Ethereum. Care va fi prețul viitor pentru VELAR? Cât va valora 2026, 2027, 2028 și până în 2050? Pentru informații detaliate despre predicții, consultă pagina noastră de predicții de preț pentru VELAR.

Istoric preț VELAR

Urmărirea traiectoriei prețului pentru VELAR oferă informații valoroase asupra performanței sale anterioare și îi ajută pe investitori să înțeleagă factorii care influențează valoarea acestuia în timp. Înțelegerea acestor tipare istorice poate oferi un context valoros pentru evaluarea potențialei traiectorii viitoare pentru VELAR. Pentru informații detaliate despre istoricul prețurilor, consultă pagina noastră cu istoricul prețurilor pentru VELAR.

Cum se cumpără VELAR (VELAR)

Vrei să știi cum să cumperi VELAR? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra VELAR cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

VELAR în monede locale

Resursă VELAR

Pentru o înțelegere mai aprofundată a VELAR, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre VELAR Care este prețul pentru VELAR (VELAR) astăzi? Prețul în timp real pentru VELAR (VELAR) este 0.00734 USD . Care este capitalizarea de piață pentru VELAR (VELAR)? Capitalizarea de piață actuală pentru VELAR este $ 0.00 USD . Se calculează prin înmulțirea ofertei curente pentru VELAR cu prețul de piață în timp real de 0.00734 USD . Care este oferta aflată în circulație pentru VELAR (VELAR)? Oferta aflată în circulație actuală pentru VELAR (VELAR) este 0.00 USD . Care a fost cel mai mare preț pentru VELAR (VELAR)? Începând cu 2025-05-13 , cel mai mare preț pentru VELAR (VELAR) este 0.12 USD . Care este volumul de tranzacționare pe 24 de ore pentru VELAR (VELAR)? Volumul de tranzacționare pentru 24 de ore pentru VELAR (VELAR) este $ 5.38K USD . Poți descoperi mai multe tokenuri tranzacționabile pe MEXC și verifica volumul de tranzacționare pe 24 de ore.

