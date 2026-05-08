Despre ce este vorba în cadrul NEKO?

NEKO s-a născut ca prima monedă meme pe protocolul NEAR, jucând un rol cheie în ecosistem. Monedele meme sunt extrem de eficiente în atragerea de noi utilizatori în cripto și acest impuls va ajuta la adoptarea în masă a protocolului NEAR. NEKO unitizează ecosistemul NEAR sub o forță alimentată de meme, în jurul căreia întreaga comunitate poate să se alinieze!

Ce face ca NEKO să fie unică?

Mergând dincolo de meme, tokenul NEKO alimentează economia creatorilor pe protocolul NEAR. Creatorii de conținut profesioniști sunt răsplătiți în NEKO pentru a crea conținut educațional despre ecosistemul NEAR. NEKO a introdus mișcarea „Învață pentru a câștiga”, care recompensează publicul nostru pentru implicarea în conținutul NEKO. NEKO este primul proiect de pe NEAR care implementează o taxă în economia tokenului. Există o mică taxă de 5% asupra vânzării NEKO. Jumătate din această taxă este arsă automat, introducând o mecanism foarte deflacionar. Cealaltă jumătate a taxei este depusă în Vault-ul Fortune Cookie și redistribuită către comunitate.

Care este istoria lui NEKO?

Cu peste 22.000 de deținători unici, fiind pe locul 3 din întregul ecosistem NEAR, doar în câteva zile după listare; este clar că comunitatea NEAR este total dedicată NEKO!

Cât costă actual NEKO?

Prezentarea în timp real a prețului lui NEKO (NEKO) este L0.0000178796611409068000 RON. Această evaluare în timp real se actualizează continuu și combină prețurile de la principalele bursa globale pentru a vă asigura că vedeți un curs de piață exact.

Cum este poziționat NEKO pe piață?

NEKO ocupă în prezent rangul de piață nr. 7474, sprijinit de o capitalizare de piață de L178683.77859604286000. Acest clasament este influențat de adâncimea lichidității, cererea generală a investitorilor și oferta de tokeni în circulație.

Care este oferta în circulație a lui NEKO?

Oferta în circulație a lui NEKO este de 10000000000.0 de tokeni, reprezentând cantitatea disponibilă pe piața liberă. Acest număr joacă un rol important în determinarea valorificării pieței, a scurteții și a dinamicii inflaționiste pe termen lung.

Care este intervalul de prețuri pe 24 de ore al lui NEKO?

În ultimele 24 de ore, NEKO s-a tranzacționat într-un interval cuprins între L0.0000174456887831178000 (minimul pe 24 de ore) și L0.0000187910030922637000 (maximul pe 24 de ore). Acest interval de volatilitate îi ajută pe traderi să înțeleagă impulsul pe termen scurt și imprevizibilitatea pieței.

Cât de departe este NEKO de maximul și minimul său absolut?

NEKO a atins un maxim absolut de L0.0058207410433165203000, în timp ce cel mai mic preț înregistrat (ATL) este L0.0000171419081326655000. Aceste puncte de referință istorice îi permit traderilor să evalueze potențialul de preț și ciclurile pe termen lung.

Cât de activă este tranzacționarea lui NEKO astăzi?

Volumul de tranzacționare din ultimele 24 de ore este L--, reflectând participarea curentă pe piață. Un volum mai mare indică adesea un interes mai puternic al investitorilor și o lichiditate mai profundă pe piață.

Ce influențează direcția recentă a tendinței pentru NEKO?

Movimentul actual al prețului de -2.74% în ultimele 24 de ore este modelat de sentimentul pieței, activitatea de tranzacționare, factori macroeconomici și actualizări specifice ecosistemului legate de Near Protocol Ecosystem,Meme. Creșterile bruște ale volumului pot acționa, de asemenea, ca catalizatori pentru mișcări rapide ale prețului.