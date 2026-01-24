Pret LAMB276 (LAMB)
Prețul în timp real pentru LAMB276 (LAMB) este astăzi --, cu o modificare de 0.00% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru LAMB în USD este -- pe LAMB.
LAMB276 ocupă în prezent poziția #- în funcție de capitalizarea de piață --, cu o ofertă aflată în circulație de -- LAMB. În ultimele 24 de ore, LAMB s-a tranzacționat între -- (minim) și -- (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la --, în timp ce minimul istoric a fost --.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LAMB a avut o modificare de -- în ultima oră și de -- în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins --.
Capitalizarea de piață actuală pentru LAMB276 este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LAMB este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.
--
--
--
--
Urmărește modificările de preț pentru LAMB276 pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:
|Perioadă
|Modificare (USD)
|Modificare (%)
No Data
Astăzi, LAMB a înregistrat o modificare de -- (--), reflectând ultima sa activitate de pe piață.
În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu -- (--), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.
Extinzând vizualizarea la 60 de zile, LAMB a văzut o modificare de -- (--), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.
Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu -- (--), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.
În 2040, prețul pentru LAMB276 ar putea înregistra o creștere de 0.00%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ --.
|Timp (UTC+8)
|Tip
|Informații
|01-22 19:16:51
|Actualizări din industrie
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
|01-22 13:05:02
|Actualizări din industrie
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
|01-22 12:06:30
|Actualizări din industrie
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
|01-20 22:09:49
|Actualizări din industrie
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
|01-20 13:14:57
|Actualizări din industrie
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
|01-19 16:31:41
|Actualizări din industrie
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day
Criptomonede de top cu date de piață disponibile pe MEXC
Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață
Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare
Cele mai importante pompări cripto de astăzi
Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.
Sumă
1 LAMB = -- USD