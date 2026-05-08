Despre ce este vorba în cadrul Divi?

Divi este un proiect blockchain ecologic, centrat pe două principii esențiale: autogestionarea și simplitatea. El își propune să simplifice tehnologia blockchain, menținând în același timp soluțiile de autogestionare, astfel încât utilizatorii să poată obține o rată competitivă de randament. Utilizând un mecanism de consens proof-of-stake într-o rețea diversificată de noduri individuale, Divi oferă o soluție FinTech scalabilă, concepută pentru adoptarea globală.

Ce face ca Divi să fie unic?

Divi se distinge prin portofelul mobil inovativ și înregistrat la patentă, axat pe UX, numit DiviWallet, care este 100% autogestionat. Acesta dispune de adrese ușor de citit, depozite de staking non-custodial, un bloc loterie, implementarea cu un singur click a masternodurilor mobile și schimburi în aplicație pentru aproape 300 de active criptografice. Aceste caracteristici îl fac extrem de prietenos și accesibil, chiar și pentru utilizatorii ne-tehnici.

Ce istorie are Divi?

Din momentul în care a atins obiectivele prezentate în documentul său original, Divi a lansat o hartă actualizată a drumului în septembrie 2022. Această hartă include soluții integrare verticală, care permit companiilor să integreze portofele autogestionate în propriile lor ecosisteme. De asemenea, ea evidențiază un protocol robust DeFi, un protocol de furnizare a lichidității NFT și un cadru de fidelitate pentru afaceri. În plus, inițiativa LightningWorks va permite utilizarea $DIVI în comice interactive, NFT-uri și jocuri Web 3.0, alături de continuarea integrărilor de monede.

Ce urmează pentru Divi?

Viitorul Divi include lansarea hărții actualizate, cu soluții integrare verticală, un protocol DeFi, furnizarea lichidității NFT și un cadru de fidelitate. Inițiativa LightningWorks va introduce $DIVI în media interactivă și jocurile. Se așteaptă, de asemenea, continuarea integrărilor de monede.

La ce poate fi folosit Divi?

Divi poate fi folosit pentru soluții de portofel autogestionat, staking, implementarea de masternode și schimburi între diferite active criptografice. Protocolul său DeFi, funcțiile NFT și cadranul de fidelitate îl fac potrivit și pentru afaceri și persoane care doresc să integreze tehnologia blockchain în operațiunile lor și să participe la activitățile Web 3.0.

Cât costă actual Divi?

Prezentarea în timp real a prețului lui Divi (DIVI) este L0.0016112525699989992000 RON. Această evaluare în timp real se actualizează continuu și combină prețurile de la principalele bursa globale pentru a vă asigura că vedeți un curs de piață exact.

Cum este poziționat Divi pe piață?

Divi ocupă în prezent rangul de piață nr. 2519, sprijinit de o capitalizare de piață de L7487680.94626700398000. Acest clasament este influențat de adâncimea lichidității, cererea generală a investitorilor și oferta de tokeni în circulație.

Care este oferta în circulație a lui DIVI?

Oferta în circulație a lui DIVI este de 4642897336.011239 de tokeni, reprezentând cantitatea disponibilă pe piața liberă. Acest număr joacă un rol important în determinarea valorificării pieței, a scurteții și a dinamicii inflaționiste pe termen lung.

Care este intervalul de prețuri pe 24 de ore al lui Divi?

În ultimele 24 de ore, Divi s-a tranzacționat într-un interval cuprins între L0.0016091261054458331000 (minimul pe 24 de ore) și L0.0045564493733698266000 (maximul pe 24 de ore). Acest interval de volatilitate îi ajută pe traderi să înțeleagă impulsul pe termen scurt și imprevizibilitatea pieței.

Cât de departe este Divi de maximul și minimul său absolut?

Divi a atins un maxim absolut de L0.79574473441264407000, în timp ce cel mai mic preț înregistrat (ATL) este L0.0015143465425047155000. Aceste puncte de referință istorice îi permit traderilor să evalueze potențialul de preț și ciclurile pe termen lung.

Cât de activă este tranzacționarea lui DIVI astăzi?

Volumul de tranzacționare din ultimele 24 de ore este L--, reflectând participarea curentă pe piață. Un volum mai mare indică adesea un interes mai puternic al investitorilor și o lichiditate mai profundă pe piață.

Ce influențează direcția recentă a tendinței pentru Divi?

Movimentul actual al prețului de -64.63% în ultimele 24 de ore este modelat de sentimentul pieței, activitatea de tranzacționare, factori macroeconomici și actualizări specifice ecosistemului legate de Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Creșterile bruște ale volumului pot acționa, de asemenea, ca catalizatori pentru mișcări rapide ale prețului.