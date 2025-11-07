Informații privind prețul pentru 401K (401K) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00474828$ 0.00474828 $ 0.00474828 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +8.57% Modificare de preț (1 zi) +4.47% Modificare de preț (7 zile) -18.81% Modificare de preț (7 zile) -18.81%

Prețul în timp real pentru 401K (401K) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul 401K a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 401K este $ 0.00474828, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 401K s-a modificat cu +8.57% în decursul ultimei ore, cu +4.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.81% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața 401K (401K)

Capitalizare de piață $ 26.04K$ 26.04K $ 26.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 26.04K$ 26.04K $ 26.04K Ofertă află în circulație 958.20M 958.20M 958.20M Ofertă totală 958,195,533.8833203 958,195,533.8833203 958,195,533.8833203

Capitalizarea de piață actuală pentru 401K este $ 26.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 401K este 958.20M, cu o ofertă totală de 958195533.8833203. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 26.04K.