Informații privind prețul pentru 401jK (401JK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0082975 $ 0.0082975 $ 0.0082975 Minim 24 h $ 0.01099739 $ 0.01099739 $ 0.01099739 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0082975$ 0.0082975 $ 0.0082975 Maxim 24 h $ 0.01099739$ 0.01099739 $ 0.01099739 Maxim dintotdeauna $ 0.01195204$ 0.01195204 $ 0.01195204 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -8.76% Modificare de preț (1 zi) +11.57% Modificare de preț (7 zile) +130.22% Modificare de preț (7 zile) +130.22%

Prețul în timp real pentru 401jK (401JK) este $0.01003307. În ultimele 24 de ore, tokenul 401JK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0082975 și un maxim de $ 0.01099739, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 401JK este $ 0.01195204, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 401JK s-a modificat cu -8.76% în decursul ultimei ore, cu +11.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +130.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața 401jK (401JK)

Capitalizare de piață $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Ofertă află în circulație 999.34M 999.34M 999.34M Ofertă totală 999,343,162.006825 999,343,162.006825 999,343,162.006825

Capitalizarea de piață actuală pentru 401jK este $ 10.03M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 401JK este 999.34M, cu o ofertă totală de 999343162.006825. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.03M.