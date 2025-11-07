BursăDEX+
Prețul în timp real pentru 401jK astăzi este 0.01003307 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru 401JK în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru 401JK pe MEXC acum.

Mai multe despre 401JK

Informații de preț pentru 401JK

Ce este 401JK

Pagina oficială pentru 401JK

Tokenomie pentru 401JK

Prognoza prețurilor pentru 401JK

Logo 401jK

Preț 401jK (401JK)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 401JK în USD:

$0.01003221
$0.01003221$0.01003221
+10.70%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații.
USD
401jK (401JK) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:29:55 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru 401jK (401JK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0082975
$ 0.0082975
Minim 24 h
$ 0.01099739
$ 0.01099739
Maxim 24 h

$ 0.0082975
$ 0.0082975

$ 0.01099739
$ 0.01099739

$ 0.01195204
$ 0.01195204

$ 0
$ 0

-8.76%

+11.57%

+130.22%

+130.22%

Prețul în timp real pentru 401jK (401JK) este $0.01003307. În ultimele 24 de ore, tokenul 401JK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0082975 și un maxim de $ 0.01099739, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 401JK este $ 0.01195204, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 401JK s-a modificat cu -8.76% în decursul ultimei ore, cu +11.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +130.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața 401jK (401JK)

$ 10.03M
$ 10.03M

--
--

$ 10.03M
$ 10.03M

999.34M
999.34M

999,343,162.006825
999,343,162.006825

Capitalizarea de piață actuală pentru 401jK este $ 10.03M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 401JK este 999.34M, cu o ofertă totală de 999343162.006825. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.03M.

Istoric de preț pentru 401jK (401JK) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru 401jK la USD a fost $ +0.00104037.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru 401jK la USD a fost $ +0.0181481902.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru 401jK la USD a fost $ +0.8663403853.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru 401jK la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00104037+11.57%
30 de zile$ +0.0181481902+180.88%
60 de zile$ +0.8663403853+8,634.85%
90 de zile$ 0--

Ce este 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume.

Resursă 401jK (401JK)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru 401jK (USD)

Ce valoare va avea 401jK (401JK) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale 401jK (401JK) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru 401jK.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru 401jK!

401JK în monede locale

Tokenomie pentru 401jK (401JK)

Înțelegerea tokenomică a 401jK (401JK) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru 401JK!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre 401jK (401JK)

Cât valorează 401jK (401JK) astăzi?
Prețul pe viu pentru 401JK în USD este 0.01003307 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru 401JK în USD?
Prețul actual pentru 401JK la USD este $ 0.01003307. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru 401jK?
Capitalizarea de piață pentru 401JK este $ 10.03M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru 401JK?
Ofertă aflată în circulație pentru 401JK este 999.34M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru 401JK?
401JK a obținut un preț ATH de 0.01195204 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru 401JK?
401JK a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru 401JK?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru 401JK este -- USD.
Va crește 401JK în acest an?
401JK ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru 401JK pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:29:55 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru 401jK (401JK)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$101,838.37

$3,303.78

$156.53

$1.0003

$1,480.88

$101,838.37

$3,303.78

$2.2398

$156.53

$1.0029

$0.00000

$0.00000

$30.30

$0.1380

$0.0004318

$0.040168

$4.880

$0.1380

$0.00000000005697

$0.000001536

