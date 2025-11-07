Informații privind prețul pentru 100xDarren (100X) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.32% Modificare de preț (1 zi) -8.06% Modificare de preț (7 zile) +12.86% Modificare de preț (7 zile) +12.86%

Prețul în timp real pentru 100xDarren (100X) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul 100X a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 100X este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 100X s-a modificat cu -1.32% în decursul ultimei ore, cu -8.06% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +12.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața 100xDarren (100X)

Capitalizare de piață $ 734.83K$ 734.83K $ 734.83K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 734.83K$ 734.83K $ 734.83K Ofertă află în circulație 999.97M 999.97M 999.97M Ofertă totală 999,969,477.416199 999,969,477.416199 999,969,477.416199

Capitalizarea de piață actuală pentru 100xDarren este $ 734.83K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 100X este 999.97M, cu o ofertă totală de 999969477.416199. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 734.83K.