Informații privind prețul pentru 0xy (0XY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02442753 $ 0.02442753 $ 0.02442753 Minim 24 h $ 0.02557662 $ 0.02557662 $ 0.02557662 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02442753$ 0.02442753 $ 0.02442753 Maxim 24 h $ 0.02557662$ 0.02557662 $ 0.02557662 Maxim dintotdeauna $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -2.25% Modificare de preț (7 zile) +2.80% Modificare de preț (7 zile) +2.80%

Prețul în timp real pentru 0xy (0XY) este $0.02451673. În ultimele 24 de ore, tokenul 0XY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02442753 și un maxim de $ 0.02557662, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 0XY este $ 0.108905, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 0XY s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -2.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața 0xy (0XY)

Capitalizare de piață $ 24.46M$ 24.46M $ 24.46M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.46M$ 24.46M $ 24.46M Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

Capitalizarea de piață actuală pentru 0xy este $ 24.46M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru 0XY este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999997.467258. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.46M.