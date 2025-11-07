Pe baza predicției tale, Treehouse AVAX ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 20.28 în 2025.

Pe baza predicției tale, Treehouse AVAX ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 21.294 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru TAVAX este $ 22.3587 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru TAVAX este $ 23.4766 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru TAVAX în 2029 este $ 24.6504 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru TAVAX în 2030 este $ 25.8829 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Treehouse AVAX ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 42.1606.

În 2050, prețul pentru Treehouse AVAX ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 68.6752.