Pe baza predicției tale, Synthetix sUSD ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.979193 în 2025.

Pe baza predicției tale, Synthetix sUSD ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 1.0281 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru SUSD este $ 1.0795 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru SUSD este $ 1.1335 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru SUSD în 2029 este $ 1.1902 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru SUSD în 2030 este $ 1.2497 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Synthetix sUSD ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 2.0356.

În 2050, prețul pentru Synthetix sUSD ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 3.3158.