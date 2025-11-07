Informații privind prețul pentru Synthetix sUSD (SUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.974475 Maxim 24 h $ 0.985894 Maxim dintotdeauna $ 2.45 Cel mai mic preț $ 0.429697 Modificare de preț (1 oră) -0.04% Modificare de preț (1 zi) -0.41% Modificare de preț (7 zile) -0.83%

Prețul în timp real pentru Synthetix sUSD (SUSD) este $0.975776. În ultimele 24 de ore, tokenul SUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.974475 și un maxim de $ 0.985894, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SUSD este $ 2.45, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.429697.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SUSD s-a modificat cu -0.04% în decursul ultimei ore, cu -0.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Synthetix sUSD (SUSD)

Capitalizare de piață $ 42.68M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 42.68M Ofertă află în circulație 43.72M Ofertă totală 43,721,474.72639401

Capitalizarea de piață actuală pentru Synthetix sUSD este $ 42.68M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SUSD este 43.72M, cu o ofertă totală de 43721474.72639401. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 42.68M.