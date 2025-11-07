Predicție de preț pentru WOLFTON (WOLFTON) (USD)

Obține predicții de preț pentru WOLFTON pentru 2026, 2027, 2028, 2030 și multe altele. Prezi cât de mult va crește WOLFTON în următorii 5 ani sau mai mult. Prognozează instantaneu scenariilor viitoare de preț pe baza tendințelor și a sentimentului pieței.

Introdu un număr între -100 și 1,000 pentru a prevedea prețul pentru WOLFTON
%

*Declinarea responsabilității: Toate predicțiile de preț se bazează pe informațiile furnizate de utilizatori.

Predicție de preț WOLFTON
$0.000746
$0.000746
0.00%
USD
Real
Predicție
Predicție de preț pentru WOLFTON pentru 2025-2050 (USD)

Predicție de preț pentru WOLFTON (WOLFTON) pentru 2025 (anul acesta)

Pe baza predicției tale, WOLFTON ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.000746 în 2025.

Predicție de preț pentru WOLFTON (WOLFTON) pentru 2026 (anul viitor)

Pe baza predicției tale, WOLFTON ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.000783 în 2026.

Predicție de preț pentru WOLFTON (WOLFTON) pentru 2027 (în 2 ani)

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru WOLFTON este $ 0.000822 cu o rată de creștere de 10.25%.

Predicție de preț pentru WOLFTON (WOLFTON) pentru 2028 (în 3 ani)

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru WOLFTON este $ 0.000863 cu o rată de creștere de 15.76%.

Predicție de preț pentru WOLFTON (WOLFTON) pentru 2029 (în 4 ani)

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru WOLFTON în 2029 este $ 0.000906 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Predicție de preț pentru WOLFTON (WOLFTON) pentru 2030 (în 5 ani)

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru WOLFTON în 2030 este $ 0.000952 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

Predicție de preț pentru WOLFTON (WOLFTON) pentru 2040 (în 15 ani)

În 2040, prețul pentru WOLFTON ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.001550.

Predicție de preț pentru WOLFTON (WOLFTON) pentru 2050 (în 25 ani)

În 2050, prețul pentru WOLFTON ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.002526.

An
Preț
Creștere
  • 2025
    $ 0.000746
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000783
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000822
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000863
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000906
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000952
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000999
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001049
    40.71%
An
Preț
Creștere
  • 2033
    $ 0.001102
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001157
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001215
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001275
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001339
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001406
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001477
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001550
    107.89%
Predicția de preț pentru WOLFTON pentru astăzi, mâine, săptămâna aceasta și pe 30 de zile

Dată
Predicție de preț
Creștere
  • November 7, 2025(Astăzi)
    $ 0.000746
    0.00%
  • November 8, 2025(Mâine)
    $ 0.000746
    0.01%
  • November 14, 2025(În această săptămână)
    $ 0.000746
    0.10%
  • December 7, 2025(30 de zile)
    $ 0.000749
    0.41%
Predicția de preț pentru WOLFTON (WOLFTON) pentru astăzi

Prețul prezis pentruWOLFTON pe November 7, 2025(Astăzi) este $0.000746. Această proiecție reflectă rezultatul calculat al procentului de creștere furnizat, oferind utilizatorilor un instantaneu al mișcării potențiale a prețului pentru astăzi.

Predicția de preț pentru WOLFTON (WOLFTON) pentru mâine

Pentru November 8, 2025(Mâine), predicția de preț pentru WOLFTON, folosind o creștere anuală de 5%, este $0.000746. Aceste rezultate oferă o perspectivă estimată a valorii tokenului pe baza parametrilor aleși.

Predicția de preț săptămâna aceasta pentru WOLFTON (WOLFTON)

Până November 14, 2025(În această săptămână), predicția de preț pentru WOLFTON, folosind o rată de creștere anuală de 5%, este $0.000746. Această previziune săptămânală este calculată pe baza aceluiași procent de creștere pentru a oferi o idee despre tendințele potențiale ale prețurilor în următoarele zile.

Predicție de preț pe 30 de zile pentru WOLFTON (WOLFTON)

Privind cu 30 de zile înainte, prețul prognozat pentru WOLFTON este $0.000749. Această predicție este obținută folosind o creștere anuală de 5% pentru a estima unde ar putea ajunge valoarea tokenului după o lună.

Statistici curente privind prețurile pentru WOLFTON

$ 0.000746
$ 0.000746

0.00%

--
--

--
--

$ 28.77K
$ 28.77K

--

Cel mai recent preț pentru WOLFTON este $ 0.000746. Acesta prezintă o modificare pe 24 de ore de 0.00%, cu un volum de tranzacționare de 24 de ore de $ 28.77K.
În plus, WOLFTON are o ofertă aflată în circulație de -- și o capitalizare de piață totală de --.

Cum se cumpără WOLFTON (WOLFTON)

Încerci să cumperi WOLFTON? Acum poți cumpăra WOLFTON prin card de credit, transfer bancar, P2P și mult alte metode de plată. Află cum se cumpără WOLFTON și începe pe MEXC acum!

Află cum se cumpără WOLFTON acum

Preț istoric pentru WOLFTON

Conform celor mai recente date colectate pe pagina de preț în timp real pentru WOLFTON, prețul actual pentru WOLFTON este 0.000746USD. Oferta aflată în circulație pentru WOLFTON(WOLFTON) este 0.00 WOLFTON, oferindu-i o capitalizare de piață de $--.

Perioadă
Modificare(%)
Modificare(USD)
Mare
Mic
  • 24 de ore
    -0.02%
    $ -0.000016
    $ 0.00077
    $ 0.000741
  • 7 zile
    -0.09%
    $ -0.000078
    $ 0.000828
    $ 0.000714
  • 30 de zile
    -0.56%
    $ -0.000960
    $ 0.002209
    $ 0.000714
Performanță pe 24 de ore

În ultimele 24 de ore, WOLFTON a arătat o mișcare de preț de $-0.000016, reflectând o modificare de -0.02% în valoare.

Performanță pe 7 zile

În ultimele 7 zile, tokenul WOLFTON a fost tranzacționat la un maxim dintotdeauna de $0.000828 și un minim dintotdeauna de $0.000714. Acesta a înregistrat o modificare de preț de -0.09%. Această tendință recentă evidențiază potențialul pentru WOLFTON pentru mișcări viitoare pe piață.

Performanță pe 30 de zile

În ultima lună, WOLFTON a experimentat o creștere -0.56%, reflectând aproximativ $-0.000960 la valoarea sa. Acest lucru indică faptul că prețurile pentru WOLFTON ar putea trece prin noi modificări în viitorul apropiat.

Consultă istoricul de preț complet pentru WOLFTON pentru tendințe detaliate pe MEXC

Vezi istoricul de preț complet pentru WOLFTON

Cum funcționează modulul de predicție de preț pentru WOLFTON (WOLFTON)?

Modulul de predicție de preț pentru WOLFTON este un instrument ușor de utilizat conceput să te ajute să estimezi prețurile potențiale viitoare pentru WOLFTON pe baza propriilor ipoteze de creștere. Fie că ești trader experimentat sau investitor curios, acest modul oferă o modalitate simplă și interactivă de a prognoza valoarea viitoare a tokenului.

1. Introdu predicția ta de creștere

Începe prin a introduce procentul de creștere dorit, care poate fi pozitiv sau negativ, în funcție de perspectivele tale de piață. Acesta ar putea reflecta așteptările tale pentru WOLFTON pentru anul următor, cinci ani sau chiar decenii în viitor.

2. Calculează prețul viitor

După ce ai introdus rata de creștere, dă clic pe butonul „Calculează”. Modulul va calcula instantaneu prețul viitor proiectat pentru WOLFTON, oferind o vizualizare clară a modului în care predicția ta afectează valoarea tokenului în timp.

3. Explorează diferite scenarii

Poți experimenta cu diferite rate de creștere pentru a vedea cum diferite condiții de piață ar putea avea un impact asupra prețului pentru WOLFTON. Această flexibilitate îți permite să analizezi atât previziuni optimiste, cât și conservatoare, ajutându-te să iei decizii mai informate.

4. Sentimentul utilizatorilor și informații despre comunitate

Modulul integrează, de asemenea, date privind sentimentele utilizatorilor, permițându-ți să compari predicțiile cu cele ale altor utilizatori. Această contribuție colectivă oferă o perspectivă valoroasă asupra modului în care comunitatea percepe viitorul tokenului WOLFTON.

Indicatori tehnici pentru predicția prețurilor

Pentru a spori precizia prognozei, modulul utilizează o varietate de indicatori tehnici și date de piață. Acestea includ:

Mediile mobile exponențiale (EMA): Ajută la urmărirea tendinței prețului tokenului prin atenuarea fluctuațiilor și oferirea de informații privind potențialele inversări de tendință.

Benzi Bollinger: Măsoară volatilitatea pieței și identifică potențialele condiții de supracumpărare sau supravânzare.

Indicele de putere relativă (RSI): Evaluează impulsul al WOLFTON pentru a determina dacă se află într-o fază crescătoare sau descrescătoare.

Convergență/divergență medie mobilă: Evaluează puterea și direcția mișcărilor de preț pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire. Prin combinarea acestor indicatori cu date de piață în timp real, modulul oferă o predicție dinamică a prețurilor, ajutându-te să obții o perspectivă mai profundă asupra potențialului viitor pentru WOLFTON.

De ce este importantă predicția de preț pentru WOLFTON?

Predicțiile de preț pentru WOLFTON sunt cruciale din mai multe motive, iar investitorii se angajează în ele în diverse scopuri:

Elaborarea strategiei de investiții: Predicțiile îi ajută pe investitori să formuleze strategii. Prin estimarea prețurilor viitoare, aceștia pot decide când să cumpere, să vândă sau să păstreze criptomonede.

Evaluarea riscurilor: Înțelegerea potențialelor mișcări ale prețurilor permite investitorilor să evalueze riscul asociat cu un anumit activ cripto. Acest lucru este esențial în gestionarea și atenuarea potențialelor pierderi.

Analiza pieței: Predicțiile implică adesea analizarea tendințelor pieței, a știrilor și a datelor istorice. Această analiză cuprinzătoare ajută investitorii să înțeleagă dinamica pieței și factorii care influențează modificările prețurilor.

Diversificarea portofoliului: Prezicând ce criptomonede ar putea funcționa bine, investitorii își pot diversifica portofoliile în consecință, împărțind riscul pe diverse active.

Planificarea pe termen lung: Investitorii care caută câștiguri pe termen lung se bazează pe predicții pentru a identifica criptomonede cu potențial de creștere viitoare.

Pregătire psihologică: Cunoașterea posibilelor scenarii de preț pregătește investitorii din punct de vedere emoțional și financiar pentru volatilitatea pieței.

Implicarea comunității: Predicțiile de preț cripto provoacă adesea discuții în cadrul comunității de investitori, ceea ce duce la o înțelegere mai largă și la o înțelepciune colectivă despre tendințele pieței.

Întrebări frecvente (FAQ) :

Merită să investiți acum în WOLFTON?
Conform predicțiilor tale, WOLFTON va atinge -- pe undefined, ceea ce îl face un token demn de luat în considerare.
Care este predicția de preț de luna viitoare pentru WOLFTON?
În conformitate cu instrumentul de predicție de preț pentru WOLFTON (WOLFTON), prețul prognozat pentru WOLFTON va atinge -- pe undefined.
Cât va costa 1 WOLFTON în 2026?
Prețul pentru 1 WOLFTON (WOLFTON) astăzi este $0.000746. Conform modulului de predicție de mai sus, WOLFTON va crește cu 0.00%, atingând -- în 2026.
Care este prețul prognozat pentru WOLFTON în 2027?
Se preconizează că WOLFTON (WOLFTON) va crește anual cu 0.00%, atingând un preț de -- pentru 1 WOLFTON până în 2027.
Care este prețul țintă estimat pentru WOLFTON în 2028?
În conformitate cu predicția de preț introdusă de tine, WOLFTON (WOLFTON) va înregistra o creștere de 0.00%, cu un preț țintă estimat de -- în 2028.
Care este prețul țintă estimat pentru WOLFTON în 2029?
În conformitate cu predicția de preț introdusă de tine, WOLFTON (WOLFTON) va înregistra o creștere de 0.00%, cu un preț țintă estimat de -- în 2029.
Cât va costa 1 WOLFTON în 2030?
Prețul pentru 1 WOLFTON (WOLFTON) astăzi este $0.000746. Conform modulului de predicție de mai sus, WOLFTON va crește cu 0.00%, atingând -- în 2030.
Care este predicția de preț pentru WOLFTON pentru 2040?
Se preconizează că WOLFTON (WOLFTON) va crește anual cu 0.00%, atingând un preț de -- pentru 1 WOLFTON până în 2040.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 09:18:49 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Conținutul publicat pe paginile noastre de predicții de preț cripto se bazează pe informațiile și opiniile furnizate nouă de utilizatorii MEXC și/sau alte surse terțe. Îți este prezentat „ca atare” doar în scopuri informative și ilustrative, fără nicio reprezentare sau garanție de niciun fel. Este important de reținut că predicțiile de preț prezentate pot să nu fie exacte și să nu fie tratate ca atare. Prețurile viitoare pot diferi semnificativ de predicțiile prezentate și nu ar trebui să te bazezi pe acestea pentru decizii legate de investiții.

În plus, acest conținut nu trebuie interpretat ca un sfat financiar și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. MEXC nu va răspunde față de utilizatori în niciun fel pentru pierderile pe care le pot suferi ca urmare a consultării, utilizării și/sau a încrederii în orice conținut publicat pe paginile noastre de predicții de preț cripto. Trebuie conștientizat faptul că prețurile activelor digitale sunt supuse unui risc ridicat de piață și volatilității prețurilor. Valoarea investiției tale poate să scadă și să crească și nu există nicio garanție de a recupera suma investită inițial. În cele din urmă, îți asumi exclusiv responsabilitate pentru deciziile tale de investiții, iar MEXC nu răspunde pentru nicio pierdere pe care ai putea-o suferi. Reține că performanța trecută nu este un factor predictiv de încredere al performanței viitoare. Ar trebui să investești numai în produse cu care te-ai familiarizat și să înțelegi riscurile asociate. Analizează cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a lua orice decizii legate de investiții.