Pe baza predicției tale, Oracle ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 243.77 în 2025.

Pe baza predicției tale, Oracle ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 255.9585 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru ORCLON este $ 268.7564 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru ORCLON este $ 282.1942 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ORCLON în 2029 este $ 296.3039 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ORCLON în 2030 este $ 311.1191 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru Oracle ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 506.7803.

În 2050, prețul pentru Oracle ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 825.4917.