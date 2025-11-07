Predicție de preț pentru LOOK (LOOK) (USD)

Obține predicții de preț pentru LOOK pentru 2026, 2027, 2028, 2030 și multe altele. Prezi cât de mult va crește LOOK în următorii 5 ani sau mai mult. Prognozează instantaneu scenariilor viitoare de preț pe baza tendințelor și a sentimentului pieței.

Introdu un număr între -100 și 1,000 pentru a prevedea prețul pentru LOOK
%

*Declinarea responsabilității: Toate predicțiile de preț se bazează pe informațiile furnizate de utilizatori.

Predicție de preț LOOK
$0.04285
-8.94%
USD
Real
Predicție
Predicție de preț pentru LOOK pentru 2025-2050 (USD)

Predicție de preț pentru LOOK (LOOK) pentru 2025 (anul acesta)

Pe baza predicției tale, LOOK ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.04285 în 2025.

Predicție de preț pentru LOOK (LOOK) pentru 2026 (anul viitor)

Pe baza predicției tale, LOOK ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.044992 în 2026.

Predicție de preț pentru LOOK (LOOK) pentru 2027 (în 2 ani)

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru LOOK este $ 0.047242 cu o rată de creștere de 10.25%.

Predicție de preț pentru LOOK (LOOK) pentru 2028 (în 3 ani)

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru LOOK este $ 0.049604 cu o rată de creștere de 15.76%.

Predicție de preț pentru LOOK (LOOK) pentru 2029 (în 4 ani)

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru LOOK în 2029 este $ 0.052084 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Predicție de preț pentru LOOK (LOOK) pentru 2030 (în 5 ani)

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru LOOK în 2030 este $ 0.054688 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

Predicție de preț pentru LOOK (LOOK) pentru 2040 (în 15 ani)

În 2040, prețul pentru LOOK ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.089082.

Predicție de preț pentru LOOK (LOOK) pentru 2050 (în 25 ani)

În 2050, prețul pentru LOOK ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.145105.

An
Preț
Creștere
  • 2025
    $ 0.04285
    0.00%
  • 2026
    $ 0.044992
    5.00%
  • 2027
    $ 0.047242
    10.25%
  • 2028
    $ 0.049604
    15.76%
  • 2029
    $ 0.052084
    21.55%
  • 2030
    $ 0.054688
    27.63%
  • 2031
    $ 0.057423
    34.01%
  • 2032
    $ 0.060294
    40.71%
An
Preț
Creștere
  • 2033
    $ 0.063308
    47.75%
  • 2034
    $ 0.066474
    55.13%
  • 2035
    $ 0.069798
    62.89%
  • 2036
    $ 0.073288
    71.03%
  • 2037
    $ 0.076952
    79.59%
  • 2038
    $ 0.080800
    88.56%
  • 2039
    $ 0.084840
    97.99%
  • 2040
    $ 0.089082
    107.89%
Arată mai mult

Predicția de preț pentru LOOK pentru astăzi, mâine, săptămâna aceasta și pe 30 de zile

Dată
Predicție de preț
Creștere
  • November 7, 2025(Astăzi)
    $ 0.04285
    0.00%
  • November 8, 2025(Mâine)
    $ 0.042855
    0.01%
  • November 14, 2025(În această săptămână)
    $ 0.042891
    0.10%
  • December 7, 2025(30 de zile)
    $ 0.043026
    0.41%
Predicția de preț pentru LOOK (LOOK) pentru astăzi

Prețul prezis pentruLOOK pe November 7, 2025(Astăzi) este $0.04285. Această proiecție reflectă rezultatul calculat al procentului de creștere furnizat, oferind utilizatorilor un instantaneu al mișcării potențiale a prețului pentru astăzi.

Predicția de preț pentru LOOK (LOOK) pentru mâine

Pentru November 8, 2025(Mâine), predicția de preț pentru LOOK, folosind o creștere anuală de 5%, este $0.042855. Aceste rezultate oferă o perspectivă estimată a valorii tokenului pe baza parametrilor aleși.

Predicția de preț săptămâna aceasta pentru LOOK (LOOK)

Până November 14, 2025(În această săptămână), predicția de preț pentru LOOK, folosind o rată de creștere anuală de 5%, este $0.042891. Această previziune săptămânală este calculată pe baza aceluiași procent de creștere pentru a oferi o idee despre tendințele potențiale ale prețurilor în următoarele zile.

Predicție de preț pe 30 de zile pentru LOOK (LOOK)

Privind cu 30 de zile înainte, prețul prognozat pentru LOOK este $0.043026. Această predicție este obținută folosind o creștere anuală de 5% pentru a estima unde ar putea ajunge valoarea tokenului după o lună.

Statistici curente privind prețurile pentru LOOK

$ 0.04285
-8.94%

$ 39.54M
922.38M
$ 143.47K
--

Cel mai recent preț pentru LOOK este $ 0.04285. Acesta prezintă o modificare pe 24 de ore de -8.94%, cu un volum de tranzacționare de 24 de ore de $ 143.47K.
În plus, LOOK are o ofertă aflată în circulație de 922.38M și o capitalizare de piață totală de $ 39.54M.

Cum se cumpără LOOK (LOOK)

Încerci să cumperi LOOK? Acum poți cumpăra LOOK prin card de credit, transfer bancar, P2P și mult alte metode de plată. Află cum se cumpără LOOK și începe pe MEXC acum!

Află cum se cumpără LOOK acum

Preț istoric pentru LOOK

Conform celor mai recente date colectate pe pagina de preț în timp real pentru LOOK, prețul actual pentru LOOK este 0.04287USD. Oferta aflată în circulație pentru LOOK(LOOK) este 0.00 LOOK, oferindu-i o capitalizare de piață de $39.54M.

Perioadă
Modificare(%)
Modificare(USD)
Mare
Mic
  • 24 de ore
    -0.17%
    $ -0.009099
    $ 0.05403
    $ 0.04206
  • 7 zile
    -0.09%
    $ -0.004229
    $ 0.14753
    $ 0.04069
  • 30 de zile
    -0.41%
    $ -0.029959
    $ 0.14753
    $ 0.02939
Performanță pe 24 de ore

În ultimele 24 de ore, LOOK a arătat o mișcare de preț de $-0.009099, reflectând o modificare de -0.17% în valoare.

Performanță pe 7 zile

În ultimele 7 zile, tokenul LOOK a fost tranzacționat la un maxim dintotdeauna de $0.14753 și un minim dintotdeauna de $0.04069. Acesta a înregistrat o modificare de preț de -0.09%. Această tendință recentă evidențiază potențialul pentru LOOK pentru mișcări viitoare pe piață.

Performanță pe 30 de zile

În ultima lună, LOOK a experimentat o creștere -0.41%, reflectând aproximativ $-0.029959 la valoarea sa. Acest lucru indică faptul că prețurile pentru LOOK ar putea trece prin noi modificări în viitorul apropiat.

Consultă istoricul de preț complet pentru LOOK pentru tendințe detaliate pe MEXC

Vezi istoricul de preț complet pentru LOOK

Cum funcționează modulul de predicție de preț pentru LOOK (LOOK)?

Modulul de predicție de preț pentru LOOK este un instrument ușor de utilizat conceput să te ajute să estimezi prețurile potențiale viitoare pentru LOOK pe baza propriilor ipoteze de creștere. Fie că ești trader experimentat sau investitor curios, acest modul oferă o modalitate simplă și interactivă de a prognoza valoarea viitoare a tokenului.

1. Introdu predicția ta de creștere

Începe prin a introduce procentul de creștere dorit, care poate fi pozitiv sau negativ, în funcție de perspectivele tale de piață. Acesta ar putea reflecta așteptările tale pentru LOOK pentru anul următor, cinci ani sau chiar decenii în viitor.

2. Calculează prețul viitor

După ce ai introdus rata de creștere, dă clic pe butonul „Calculează”. Modulul va calcula instantaneu prețul viitor proiectat pentru LOOK, oferind o vizualizare clară a modului în care predicția ta afectează valoarea tokenului în timp.

3. Explorează diferite scenarii

Poți experimenta cu diferite rate de creștere pentru a vedea cum diferite condiții de piață ar putea avea un impact asupra prețului pentru LOOK. Această flexibilitate îți permite să analizezi atât previziuni optimiste, cât și conservatoare, ajutându-te să iei decizii mai informate.

4. Sentimentul utilizatorilor și informații despre comunitate

Modulul integrează, de asemenea, date privind sentimentele utilizatorilor, permițându-ți să compari predicțiile cu cele ale altor utilizatori. Această contribuție colectivă oferă o perspectivă valoroasă asupra modului în care comunitatea percepe viitorul tokenului LOOK.

Indicatori tehnici pentru predicția prețurilor

Pentru a spori precizia prognozei, modulul utilizează o varietate de indicatori tehnici și date de piață. Acestea includ:

Mediile mobile exponențiale (EMA): Ajută la urmărirea tendinței prețului tokenului prin atenuarea fluctuațiilor și oferirea de informații privind potențialele inversări de tendință.

Benzi Bollinger: Măsoară volatilitatea pieței și identifică potențialele condiții de supracumpărare sau supravânzare.

Indicele de putere relativă (RSI): Evaluează impulsul al LOOK pentru a determina dacă se află într-o fază crescătoare sau descrescătoare.

Convergență/divergență medie mobilă: Evaluează puterea și direcția mișcărilor de preț pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire. Prin combinarea acestor indicatori cu date de piață în timp real, modulul oferă o predicție dinamică a prețurilor, ajutându-te să obții o perspectivă mai profundă asupra potențialului viitor pentru LOOK.

De ce este importantă predicția de preț pentru LOOK?

Predicțiile de preț pentru LOOK sunt cruciale din mai multe motive, iar investitorii se angajează în ele în diverse scopuri:

Elaborarea strategiei de investiții: Predicțiile îi ajută pe investitori să formuleze strategii. Prin estimarea prețurilor viitoare, aceștia pot decide când să cumpere, să vândă sau să păstreze criptomonede.

Evaluarea riscurilor: Înțelegerea potențialelor mișcări ale prețurilor permite investitorilor să evalueze riscul asociat cu un anumit activ cripto. Acest lucru este esențial în gestionarea și atenuarea potențialelor pierderi.

Analiza pieței: Predicțiile implică adesea analizarea tendințelor pieței, a știrilor și a datelor istorice. Această analiză cuprinzătoare ajută investitorii să înțeleagă dinamica pieței și factorii care influențează modificările prețurilor.

Diversificarea portofoliului: Prezicând ce criptomonede ar putea funcționa bine, investitorii își pot diversifica portofoliile în consecință, împărțind riscul pe diverse active.

Planificarea pe termen lung: Investitorii care caută câștiguri pe termen lung se bazează pe predicții pentru a identifica criptomonede cu potențial de creștere viitoare.

Pregătire psihologică: Cunoașterea posibilelor scenarii de preț pregătește investitorii din punct de vedere emoțional și financiar pentru volatilitatea pieței.

Implicarea comunității: Predicțiile de preț cripto provoacă adesea discuții în cadrul comunității de investitori, ceea ce duce la o înțelegere mai largă și la o înțelepciune colectivă despre tendințele pieței.

Întrebări frecvente (FAQ) :

Declinarea responsabilității

Conținutul publicat pe paginile noastre de predicții de preț cripto se bazează pe informațiile și opiniile furnizate nouă de utilizatorii MEXC și/sau alte surse terțe. Îți este prezentat „ca atare” doar în scopuri informative și ilustrative, fără nicio reprezentare sau garanție de niciun fel. Este important de reținut că predicțiile de preț prezentate pot să nu fie exacte și să nu fie tratate ca atare. Prețurile viitoare pot diferi semnificativ de predicțiile prezentate și nu ar trebui să te bazezi pe acestea pentru decizii legate de investiții.

În plus, acest conținut nu trebuie interpretat ca un sfat financiar și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. MEXC nu va răspunde față de utilizatori în niciun fel pentru pierderile pe care le pot suferi ca urmare a consultării, utilizării și/sau a încrederii în orice conținut publicat pe paginile noastre de predicții de preț cripto. Trebuie conștientizat faptul că prețurile activelor digitale sunt supuse unui risc ridicat de piață și volatilității prețurilor. Valoarea investiției tale poate să scadă și să crească și nu există nicio garanție de a recupera suma investită inițial. În cele din urmă, îți asumi exclusiv responsabilitate pentru deciziile tale de investiții, iar MEXC nu răspunde pentru nicio pierdere pe care ai putea-o suferi. Reține că performanța trecută nu este un factor predictiv de încredere al performanței viitoare. Ar trebui să investești numai în produse cu care te-ai familiarizat și să înțelegi riscurile asociate. Analizează cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a lua orice decizii legate de investiții.