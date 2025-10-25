Informações de preço de Yield Protocol (YIELD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.547757$ 0.547757 $ 0.547757 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.38% Alteração de Preço (1D) +0.25% Variação de Preço (7d) +2.65% Variação de Preço (7d) +2.65%

O preço em tempo real de Yield Protocol (YIELD) é --. Nas últimas 24 horas, YIELD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de YIELD é $ 0.547757, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, YIELD variou -0.38% na última hora, +0.25% nas últimas 24 horas e +2.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Yield Protocol (YIELD)

Capitalização de mercado $ 42.98K$ 42.98K $ 42.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 84.62K$ 84.62K $ 84.62K Fornecimento Circulante 71.45M 71.45M 71.45M Fornecimento total 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

A capitalização de mercado atual de Yield Protocol é $ 42.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YIELD é 71.45M, com um fornecimento total de 140661635.5775238. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 84.62K.