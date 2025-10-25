Informações de preço de World Cat (WORLD CAT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.02594187 $ 0.02594187 $ 0.02594187 Mínimo 24h $ 0.02700326 $ 0.02700326 $ 0.02700326 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.02594187$ 0.02594187 $ 0.02594187 Máximo 24h $ 0.02700326$ 0.02700326 $ 0.02700326 Máximo histórico $ 0.09714$ 0.09714 $ 0.09714 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.38% Alteração de Preço (1D) -2.85% Variação de Preço (7d) -8.97% Variação de Preço (7d) -8.97%

O preço em tempo real de World Cat (WORLD CAT) é $0.02601205. Nas últimas 24 horas, WORLD CAT foi negociado entre a mínima de $ 0.02594187 e a máxima de $ 0.02700326, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WORLD CAT é $ 0.09714, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WORLD CAT variou -0.38% na última hora, -2.85% nas últimas 24 horas e -8.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de World Cat (WORLD CAT)

Capitalização de mercado $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Fornecimento Circulante 80.00M 80.00M 80.00M Fornecimento total 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

A capitalização de mercado atual de World Cat é $ 2.08M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WORLD CAT é 80.00M, com um fornecimento total de 79999978.71555756. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.08M.