Informações de preço de Woffle (WOF) (USD)

O preço em tempo real de Woffle (WOF) é --. Nas últimas 24 horas, WOF foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WOF é $ 0.00244579, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WOF variou +2.12% na última hora, +3.09% nas últimas 24 horas e +8.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Woffle (WOF)

A capitalização de mercado atual de Woffle é $ 105.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WOF é 999.96M, com um fornecimento total de 999957803.275783. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.72K.