O que é WFDP (WFDP)

WFDP Coin is the first digital currency of its kind which is aimed at enhancing the ease of managing funds - be in the world of investment, travel & tourism, hotels, hospitals and medical facilities, education etc. or meeting the requirements of businesses in cash flow management, trade finance needs or even for large scale project funding, globally by using modern blockchain technologies.

