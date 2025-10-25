O preço ao vivo de PhyChain hoje é 3.218 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PHYCHAIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PHYCHAIN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de PhyChain hoje é 3.218 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PHYCHAIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PHYCHAIN facilmente na MEXC agora.

Logo de PhyChain

Cotação PhyChain (PHYCHAIN)

Preço em tempo real de 1 PHYCHAIN para USD

+3.27%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de PhyChain (PHYCHAIN)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:41:54 (UTC+8)

Informações de preço de PhyChain (PHYCHAIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+0.31%

+3.27%

+7.84%

+7.84%

O preço em tempo real de PhyChain (PHYCHAIN) é $ 3.218. Nas últimas 24 horas, PHYCHAIN foi negociado entre a mínima de $ 3.053 e a máxima de $ 3.227, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PHYCHAIN é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, PHYCHAIN variou +0.31% na última hora, +3.27% nas últimas 24 horas e +7.84% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PhyChain (PHYCHAIN)

BSC

A capitalização de mercado atual de PhyChain é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 76.41K. A oferta em circulação de PHYCHAIN é --, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.44B.

Histórico de preços de PhyChain (PHYCHAIN) em USD

Acompanhe as variações de preço de PhyChain para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.10183+3.27%
30 dias$ +1.054+48.70%
60 dias$ +1.995+163.12%
90 dias$ +0.868+36.93%
Variação de preço de PhyChain hoje

Hoje, PHYCHAIN registrou uma variação de $ +0.10183 (+3.27%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de PhyChain

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +1.054 (+48.70%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de PhyChain

Expandindo a visualização para 60 dias, PHYCHAIN teve uma variação de $ +1.995 (+163.12%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de PhyChain

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.868 (+36.93%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de PhyChain (PHYCHAIN)!

Confira agora a página de histórico de preço do PhyChain.

O que é PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em PhyChain de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de PHYCHAIN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre PhyChain em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de PhyChain tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do PhyChain (em USD)

Quanto valerá PhyChain (PHYCHAIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em PhyChain (PHYCHAIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para PhyChain.

Confira a previsão de preço de PhyChain agora!

Tokenomics de PhyChain (PHYCHAIN)

Compreender a tokenomics de PhyChain (PHYCHAIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PHYCHAIN agora!

Como comprar PhyChain (PHYCHAIN)

Quer saber como comprar PhyChain? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar PhyChain facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

PHYCHAIN para moedas locais

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre PhyChain

Quanto vale hoje o PhyChain (PHYCHAIN)?
O preço ao vivo de PHYCHAIN em USD é 3.218 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PHYCHAIN para USD?
O preço atual de PHYCHAIN para USD é $ 3.218. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de PhyChain?
A capitalização de mercado de PHYCHAIN é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PHYCHAIN?
O fornecimento circulante de PHYCHAIN é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PHYCHAIN?
PHYCHAIN atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PHYCHAIN?
PHYCHAIN atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de PHYCHAIN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PHYCHAIN é $ 76.41K USD.
PHYCHAIN vai subir ainda este ano?
PHYCHAIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PHYCHAIN para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

