Informações de preço de WAVE (WAV) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.02539264$ 0.02539264 $ 0.02539264 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.53% Variação de Preço (7d) -0.18% Variação de Preço (7d) -0.18%

O preço em tempo real de WAVE (WAV) é --. Nas últimas 24 horas, WAV foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAV é $ 0.02539264, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAV variou -- na última hora, +0.53% nas últimas 24 horas e -0.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WAVE (WAV)

Capitalização de mercado $ 82.11K$ 82.11K $ 82.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 277.91K$ 277.91K $ 277.91K Fornecimento Circulante 295.45M 295.45M 295.45M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WAVE é $ 82.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAV é 295.45M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 277.91K.