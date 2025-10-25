Informações de preço de Velar (VELAR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00117635 $ 0.00117635 $ 0.00117635 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00117635$ 0.00117635 $ 0.00117635 Máximo histórico $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +6.85% Alteração de Preço (1D) +9.28% Variação de Preço (7d) -17.70% Variação de Preço (7d) -17.70%

O preço em tempo real de Velar (VELAR) é $0.00112103. Nas últimas 24 horas, VELAR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00117635, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VELAR é $ 0.380312, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VELAR variou +6.85% na última hora, +9.28% nas últimas 24 horas e -17.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Velar (VELAR)

Capitalização de mercado $ 397.16K$ 397.16K $ 397.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Fornecimento Circulante 354.26M 354.26M 354.26M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Velar é $ 397.16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VELAR é 354.26M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.