Informações de preço de USDZ (USDZ) (USD)

O preço em tempo real de USDZ (USDZ) é $0.857214. Nas últimas 24 horas, USDZ foi negociado entre a mínima de $ 0.838716 e a máxima de $ 0.88919, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de USDZ é $ 1.16, enquanto o mais baixo é $ 0.428493.

Em termos de desempenho de curto prazo, USDZ variou +0.16% na última hora, +1.59% nas últimas 24 horas e -4.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de USDZ (USDZ)

A capitalização de mercado atual de USDZ é $ 256.64K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDZ é 300.00K, com um fornecimento total de 300000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 256.64K.