Informações de preço de UPTOBER (UPTOBER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00416857$ 0.00416857 $ 0.00416857 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +2.16% Alteração de Preço (1D) -1.16% Variação de Preço (7d) -47.51% Variação de Preço (7d) -47.51%

O preço em tempo real de UPTOBER (UPTOBER) é --. Nas últimas 24 horas, UPTOBER foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UPTOBER é $ 0.00416857, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, UPTOBER variou +2.16% na última hora, -1.16% nas últimas 24 horas e -47.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de UPTOBER (UPTOBER)

Capitalização de mercado $ 105.40K$ 105.40K $ 105.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 105.40K$ 105.40K $ 105.40K Fornecimento Circulante 903.56M 903.56M 903.56M Fornecimento total 903,561,721.501551 903,561,721.501551 903,561,721.501551

A capitalização de mercado atual de UPTOBER é $ 105.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UPTOBER é 903.56M, com um fornecimento total de 903561721.501551. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.40K.