For over a thousand years, the Tanuki has been Japan’s most unpredictable spirit, a lucky charm, a shape-shifter, a sake-lover, and a walking contradiction. Known for turning leaves into gold, belly-slapping to summon storms, and tricking emperors out of their clothes, he was never feared, only followed. $TANUKI revives that spirit for the modern age. Loved and renowned by millions. A symbol of laughter and luck. IOUs. Giant balls. Disguises. Don’t look for logic — look for movement. Already a Legend. For over a thousand years, the Tanuki has been Japan’s most unpredictable spirit, a lucky charm, a shape-shifter, a sake-lover, and a walking contradiction. Known for turning leaves into gold, belly-slapping to summon storms, and tricking emperors out of their clothes, he was never feared, only followed. $TANUKI revives that spirit for the modern age. Loved and renowned by millions. A symbol of laughter and luck. IOUs. Giant balls. Disguises. Don’t look for logic — look for movement. Already a Legend.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Tanuki (TANUKI) Quanto vale hoje o Tanuki (TANUKI)? O preço ao vivo de TANUKI em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de TANUKI para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de TANUKI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Tanuki? A capitalização de mercado de TANUKI é $ 40.47K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de TANUKI? O fornecimento circulante de TANUKI é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TANUKI? TANUKI atingiu um preço máximo histórico de 0.00379147 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TANUKI? TANUKI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de TANUKI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TANUKI é -- USD . TANUKI vai subir ainda este ano? TANUKI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TANUKI para uma análise mais detalhada.

