Informações de preço de SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 Mínimo 24h $ 1.054 $ 1.054 $ 1.054 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Máximo 24h $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 Máximo histórico $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Menor preço $ 0.938938$ 0.938938 $ 0.938938 Variação de Preço (1h) +0.18% Alteração de Preço (1D) +0.31% Variação de Preço (7d) +0.60% Variação de Preço (7d) +0.60%

O preço em tempo real de SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) é $1.044. Nas últimas 24 horas, SSUPERUSD foi negociado entre a mínima de $ 1.033 e a máxima de $ 1.054, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SSUPERUSD é $ 1.11, enquanto o mais baixo é $ 0.938938.

Em termos de desempenho de curto prazo, SSUPERUSD variou +0.18% na última hora, +0.31% nas últimas 24 horas e +0.60% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Capitalização de mercado $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Fornecimento Circulante 3.28M 3.28M 3.28M Fornecimento total 3,283,244.417645 3,283,244.417645 3,283,244.417645

A capitalização de mercado atual de SuperReturn sSuperUSD é $ 3.43M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SSUPERUSD é 3.28M, com um fornecimento total de 3283244.417645. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.43M.