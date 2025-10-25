O que é Spacebucks (SBX)

Spacebucks is one of the first tokens (CATs) on the chia platform. Spacebucks is also one of the leading tokens on chia. The project self-claims to have 0 value and no roadmap. Even with this there have been a number of community members who are wanting to build value on top of the token (including NFTs, a potential DAO, etc). All of the project creators are fully anon, there was no ICO and all coins were distributed via a faucet.

Recurso de Spacebucks (SBX) Site oficial

SBX para moedas locais

Tokenomics de Spacebucks (SBX)

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Spacebucks (SBX) Quanto vale hoje o Spacebucks (SBX)? O preço ao vivo de SBX em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SBX para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SBX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Spacebucks? A capitalização de mercado de SBX é $ 478.82K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SBX? O fornecimento circulante de SBX é de 1000.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SBX? SBX atingiu um preço máximo histórico de 0.00324161 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SBX? SBX atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SBX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SBX é -- USD . SBX vai subir ainda este ano? SBX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SBX para uma análise mais detalhada.

