O que é SolControl (SCTRL)

The Biggest Reward Project on Solana Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success. The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements. TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.

Recurso de SolControl (SCTRL) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de SolControl (SCTRL)

Compreender a tokenomics de SolControl (SCTRL) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SCTRL agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre SolControl (SCTRL) Quanto vale hoje o SolControl (SCTRL)? O preço ao vivo de SCTRL em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SCTRL para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SCTRL para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de SolControl? A capitalização de mercado de SCTRL é $ 484.65K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SCTRL? O fornecimento circulante de SCTRL é de 1.01B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SCTRL? SCTRL atingiu um preço máximo histórico de 0.00296632 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SCTRL? SCTRL atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SCTRL? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SCTRL é -- USD . SCTRL vai subir ainda este ano? SCTRL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SCTRL para uma análise mais detalhada.

