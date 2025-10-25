Preço de SolControl (SCTRL)
+0.29%
+5.91%
+60.08%
+60.08%
O preço em tempo real de SolControl (SCTRL) é --. Nas últimas 24 horas, SCTRL foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SCTRL é $ 0.00296632, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, SCTRL variou +0.29% na última hora, +5.91% nas últimas 24 horas e +60.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de SolControl é $ 484.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCTRL é 1.01B, com um fornecimento total de 1011714374.29149. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 484.65K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de SolControl em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de SolControl em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de SolControl em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de SolControl em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+5.91%
|30 dias
|$ 0
|-39.22%
|60 dias
|$ 0
|-49.14%
|90 dias
|$ 0
|--
The Biggest Reward Project on Solana
Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout
SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success.
The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements.
TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.
