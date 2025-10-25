Informações de preço de SGC (SGC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00415112$ 0.00415112 $ 0.00415112 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.10% Alteração de Preço (1D) -2.25% Variação de Preço (7d) -9.64% Variação de Preço (7d) -9.64%

O preço em tempo real de SGC (SGC) é --. Nas últimas 24 horas, SGC foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SGC é $ 0.00415112, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SGC variou -0.10% na última hora, -2.25% nas últimas 24 horas e -9.64% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SGC (SGC)

Capitalização de mercado $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Fornecimento Circulante 6.60B 6.60B 6.60B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SGC é $ 1.60M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SGC é 6.60B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.43M.