Informações de preço de Satfi ($SATFI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00225089 $ 0.00225089 $ 0.00225089 Mínimo 24h $ 0.00231753 $ 0.00231753 $ 0.00231753 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00225089$ 0.00225089 $ 0.00225089 Máximo 24h $ 0.00231753$ 0.00231753 $ 0.00231753 Máximo histórico $ 0.0183037$ 0.0183037 $ 0.0183037 Menor preço $ 0.00206296$ 0.00206296 $ 0.00206296 Variação de Preço (1h) +0.03% Alteração de Preço (1D) -1.47% Variação de Preço (7d) +4.89% Variação de Preço (7d) +4.89%

O preço em tempo real de Satfi ($SATFI) é $0.00227062. Nas últimas 24 horas, $SATFI foi negociado entre a mínima de $ 0.00225089 e a máxima de $ 0.00231753, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $SATFI é $ 0.0183037, enquanto o mais baixo é $ 0.00206296.

Em termos de desempenho de curto prazo, $SATFI variou +0.03% na última hora, -1.47% nas últimas 24 horas e +4.89% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Satfi ($SATFI)

Capitalização de mercado $ 227.35K$ 227.35K $ 227.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 227.35K$ 227.35K $ 227.35K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Satfi é $ 227.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $SATFI é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 227.35K.