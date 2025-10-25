Informações de preço de roule token (ROUL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00394204 $ 0.00394204 $ 0.00394204 Mínimo 24h $ 0.00406164 $ 0.00406164 $ 0.00406164 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00394204$ 0.00394204 $ 0.00394204 Máximo 24h $ 0.00406164$ 0.00406164 $ 0.00406164 Máximo histórico $ 0.00858746$ 0.00858746 $ 0.00858746 Menor preço $ 0.00109265$ 0.00109265 $ 0.00109265 Variação de Preço (1h) +1.58% Alteração de Preço (1D) -0.19% Variação de Preço (7d) -5.33% Variação de Preço (7d) -5.33%

O preço em tempo real de roule token (ROUL) é $0.00403613. Nas últimas 24 horas, ROUL foi negociado entre a mínima de $ 0.00394204 e a máxima de $ 0.00406164, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ROUL é $ 0.00858746, enquanto o mais baixo é $ 0.00109265.

Em termos de desempenho de curto prazo, ROUL variou +1.58% na última hora, -0.19% nas últimas 24 horas e -5.33% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de roule token (ROUL)

Capitalização de mercado $ 292.11K$ 292.11K $ 292.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 403.87K$ 403.87K $ 403.87K Fornecimento Circulante 72.33M 72.33M 72.33M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de roule token é $ 292.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROUL é 72.33M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 403.87K.