Previsão de preço de roule token (ROUL) (USD)

Obtenha previsões de preço de roule token para 2026, 2027, 2028, 2030 e mais. Preveja o quanto ROUL pode crescer nos próximos 5 anos ou mais. Projete instantaneamente cenários futuros de preços com base nas tendências do mercado e no sentimento dos investidores.

Comprar ROUL

Insira um número entre -100 e 1,000 para prever o preço de roule token % Calcular *Isenção de responsabilidade: Todas as previsões de preço são baseadas em informações fornecidas pelos usuários. -- -- -- 0.00% USD Atual Previsão Previsão de preço roule token para 2025-2050 (USD) Previsão de preço de roule token (ROUL) para 2025 (este ano) Com base na sua previsão, roule token pode potencialmente ter um crescimento de 0.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.003993 em 2025. Previsão de preço de roule token (ROUL) para 2026 (próximo ano) Com base na sua previsão, roule token pode potencialmente ter um crescimento de 5.00%. Pode alcançar um preço de negociação de $ 0.004193 em 2026. Previsão de preço de roule token (ROUL) para 2027 (em 2 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de ROUL em 2027 é $ 0.004403 com uma taxa de crescimento de 10.25%. Previsão de preço de roule token (ROUL) para 2028 (em 3 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços, o preço futuro previsto de ROUL em 2028 é $ 0.004623 com uma taxa de crescimento de 15.76%. Previsão de preço de roule token (ROUL) para 2029 (em 4 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ROUL em 2029 é $ 0.004854, juntamente com uma taxa de crescimento de 21.55%. Previsão de preço de roule token (ROUL) para 2030 (em 5 anos) De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ROUL em 2030 é $ 0.005097, juntamente com uma taxa de crescimento de 27.63%. Previsão de preço de roule token (ROUL) para 2040 (em 15 anos) Em 2040, o preço de roule token pode potencialmente apresentar um crescimento de 107.89%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.008302. Previsão de preço de roule token (ROUL) para 2050 (em 25 anos) Em 2050, o preço de roule token pode potencialmente apresentar um crescimento de 238.64%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ 0.013524. Ano Preço Crescimento 2025 $ 0.003993 0.00%

2026 $ 0.004193 5.00%

2027 $ 0.004403 10.25%

2028 $ 0.004623 15.76%

2029 $ 0.004854 21.55%

2030 $ 0.005097 27.63%

2031 $ 0.005352 34.01%

2032 $ 0.005619 40.71% Ano Preço Crescimento 2033 $ 0.005900 47.75%

2034 $ 0.006195 55.13%

2035 $ 0.006505 62.89%

2036 $ 0.006830 71.03%

2037 $ 0.007172 79.59%

2038 $ 0.007531 88.56%

2039 $ 0.007907 97.99%

2040 $ 0.008302 107.89% Mostrar mais Previsão de preço de curto prazo para roule token: Hoje, amanhã, esta semana e 30 dias Data Previsão de preço Crescimento October 26, 2025(Hoje) $ 0.003993 0.00%

October 27, 2025(Amanhã) $ 0.003994 0.01%

November 2, 2025(Esta semana) $ 0.003997 0.10%

November 25, 2025(30 dias) $ 0.004010 0.41% Previsão de preço de roule token (ROUL) para hoje O preço previsto para ROUL em October 26, 2025(Hoje) é de $0.003993 . Esta projeção reflete o resultado calculado com base na porcentagem de crescimento fornecida, oferecendo aos usuários uma visão das possíveis movimentações de preço para hoje. Previsão de preço de roule token (ROUL) para amanhã Para October 27, 2025(Amanhã), a previsão de preço para ROUL, com base em um crescimento anual de 5% , é de $0.003994 . Esses resultados fornecem uma estimativa do valor futuro do token com base nos parâmetros escolhidos. Previsão de preço de roule token (ROUL) para esta semana Até November 2, 2025(Esta semana), a previsão de preço para ROUL, com base em uma taxa de crescimento anual de 5% , é de $0.003997 . Esta projeção semanal é calculada com base na mesma porcentagem de crescimento para oferecer uma ideia das possíveis tendências de preço nos próximos dias. Previsão de preço de roule token (ROUL) para 30 dias Olhando 30 dias à frente, o preço projetado para ROUL é de $0.004010 . Esta previsão é derivada usando uma taxa de crescimento anual de 5% , estimando onde o valor do token pode estar após um mês.

Estatísticas atuais de preços de roule token Preço atual ---- -- Variação de preço (24h) -- Capitalização de mercado $ 288.80K$ 288.80K $ 288.80K Fornecimento Circulante 72.33M 72.33M 72.33M Volume (24h) ---- -- Volume (24h) -- O preço mais recente de ROUL é --. Ele apresenta uma variação de 24 horas de 0.00%, com um volume de negociação de 24 horas de --. Além disso, ROUL tem uma oferta em circulação de 72.33M e uma capitalização de mercado total de $ 288.80K. Ver o preço ao vivo de ROUL

Preço histórico de roule token De acordo com os dados mais recentes da página de preços em tempo real do roule token, o preço atual do roule token é de 0.003993 USD. O fornecimento circulante do roule token (ROUL) é de 72.33M ROUL , resultando em uma capitalização de mercado de $288,797 . Período Variação(%) Variação(USD) Máximo Mínimo 24 horas 1.10% $ 0 $ 0.004046 $ 0.003942

7 dias -3.69% $ -0.000147 $ 0.004084 $ 0.001432

30 dias 176.43% $ 0.007046 $ 0.004084 $ 0.001432 Desempenho em 24 horas Nas últimas 24 horas, roule token apresentou uma movimentação de preço de $0 , refletindo uma variação de 1.10% no valor. Desempenho em 7 dias Nos últimos 7 dias, o roule token foi negociado com um valor máximo de $0.004084 e um mínimo de $0.001432 . Houve uma variação de preço de -3.69% . Essa tendência recente destaca o potencial do ROUL para movimentos adicionais no mercado. Desempenho em 30 dias No último mês, o roule token registrou uma variação de 176.43% , refletindo aproximadamente $0.007046 em seu valor. Isso indica que o ROUL pode apresentar novas mudanças de preço em um futuro próximo.

Como funciona o módulo de previsão de preço do roule token (ROUL)? O módulo de previsão de preço do roule token é uma ferramenta fácil de usar, projetada para ajudar você a estimar possíveis preços futuros do ROUL com base em suas próprias suposições de crescimento. Seja você um trader experiente ou um investidor curioso, este módulo oferece uma maneira simples e interativa de projetar o valor futuro do token. 1. Insira sua previsão de crescimento Comece inserindo a porcentagem de crescimento desejada, que pode ser positiva ou negativa, dependendo da sua visão de mercado. Isso pode refletir suas expectativas para o roule token ao longo do próximo ano, dos próximos cinco anos ou até mesmo de décadas no futuro. 2. Calcular o preço futuro Depois de inserir a taxa de crescimento, clique no botão "Calcular". O módulo calculará instantaneamente o preço futuro projetado do ROUL, fornecendo uma visualização clara de como sua previsão pode impactar o valor do token ao longo do tempo. 3. Explore diferentes cenários Você pode explorar diversas taxas de crescimento para observar como diferentes condições de mercado podem impactar o preço do roule token. Essa flexibilidade incrível permite que você analise previsões otimistas e conservadoras com maior precisão, ajudando a tomar decisões muito mais bem fundamentadas. 4. Sentimento do usuário e insights da comunidade O módulo também integra dados de sentimento dos usuários, permitindo que você compare suas previsões com as de outros participantes. Essa contribuição coletiva oferece insights valiosos sobre como a comunidade percebe o futuro do ROUL, ajudando você a avaliar melhor as tendências e expectativas gerais em torno do token. Indicadores técnicos para previsão de preços Para aumentar a precisão da previsão, o módulo alavanca uma variedade de indicadores técnicos e dados de mercado. Estes incluem: Médias móveis exponenciais (EMA): Ajudam a acompanhar a tendência de preço do token ao suavizar as flutuações e fornecer insights sobre possíveis reversões de tendência. Bandas de Bollinger: Medem a volatilidade do mercado e identificam possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda. Índice de força relativa (RSI): Avalia o momentum do ROUL para determinar se está em uma fase de alta (bullish) ou baixa (bearish). Convergência e divergência de médias móveis (MACD): Avalia a força e a direção dos movimentos de preço para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Ao combinar esses indicadores com dados de mercado em tempo real, o módulo oferece uma previsão de preço dinâmica, ajudando você a obter insights mais profundos sobre o potencial futuro do roule token.

Por que a previsão de preço ROUL é importante?

As previsões de preços de ROUL são cruciais por várias razões, e os investidores se envolvem nelas por diversos propósitos:

Desenvolvimento de estratégia de investimento: As previsões ajudam os investidores a formular estratégias. Ao estimar os preços futuros, eles podem decidir quando comprar, vender ou manter uma criptomoeda.

Avaliação de risco: Compreender os possíveis movimentos de preço permite aos investidores avaliar o risco associado a um ativo de criptomoeda específico. Isso é essencial para gerenciar e mitigar possíveis perdas.

Análise de mercado: As previsões frequentemente envolvem a análise de tendências de mercado, notícias e dados históricos. Essa análise abrangente ajuda os investidores a entender a dinâmica do mercado e os fatores que influenciam as mudanças de preço.

Diversificação de portfólio: Ao prever quais criptomoedas podem ter um bom desempenho, os investidores podem diversificar seus portfólios de forma estratégica, distribuindo o risco entre diversos ativos.

Planejamento a longo prazo: Investidores em busca de ganhos de longo prazo dependem de previsões para identificar criptomoedas com potencial de crescimento futuro.

Preparação psicológica: Conhecer possíveis cenários de preço prepara os investidores emocional e financeiramente para a volatilidade do mercado.

Engajamento da comunidade: Previsões de preços de criptomoedas frequentemente geram discussões dentro da comunidade de investidores, levando a uma compreensão mais ampla e sabedoria coletiva sobre as tendências de mercado.

Perguntas frequentes (FAQ): Vale a pena investir em ROUL agora? De acordo com suas previsões, ROUL atingirá -- em undefined , tornando-o um token que vale a pena considerar. Qual é a previsão de preço de ROUL para o próximo mês? De acordo com a ferramenta de previsão de preço de roule token (ROUL), o preço previsto de ROUL alcançará -- em undefined . Quanto custará 1 ROUL em 2026? O preço de 1 roule token (ROUL) hoje é -- . De acordo com o módulo de previsão acima, ROUL terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2026. Qual é o preço previsto de ROUL em 2027? roule token (ROUL) deve registrar 0.00% ao ano, alcançando o preço de -- por 1 ROUL até 2027. Qual é o preço-alvo estimado de ROUL em 2028? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, roule token (ROUL) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2028. Qual é o preço-alvo estimado de ROUL em 2029? De acordo com a sua entrada de previsão de preço, roule token (ROUL) terá um crescimento de 0.00% , com um preço-alvo estimado de -- em 2029. Quanto custará 1 ROUL em 2030? O preço de 1 roule token (ROUL) hoje é -- . De acordo com o módulo de previsão acima, ROUL terá um aumento de 0.00% , alcançando -- em 2030. Qual é a previsão de preço do ROUL para 2040? roule token (ROUL) deve registrar ganhos anuais de 0.00% , alcançando o preço de -- por 1 ROUL até 2040. Cadastrar agora