Informações de preço de RingDAO (RING) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00116484 $ 0.00116484 $ 0.00116484 Mínimo 24h $ 0.00119281 $ 0.00119281 $ 0.00119281 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00116484$ 0.00116484 $ 0.00116484 Máximo 24h $ 0.00119281$ 0.00119281 $ 0.00119281 Máximo histórico $ 0.30361$ 0.30361 $ 0.30361 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.02% Alteração de Preço (1D) -1.13% Variação de Preço (7d) +0.05% Variação de Preço (7d) +0.05%

O preço em tempo real de RingDAO (RING) é $0.00117921. Nas últimas 24 horas, RING foi negociado entre a mínima de $ 0.00116484 e a máxima de $ 0.00119281, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RING é $ 0.30361, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RING variou +0.02% na última hora, -1.13% nas últimas 24 horas e +0.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de RingDAO (RING)

Capitalização de mercado $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Fornecimento Circulante 1.70B 1.70B 1.70B Fornecimento total 2,099,840,235.0 2,099,840,235.0 2,099,840,235.0

A capitalização de mercado atual de RingDAO é $ 2.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RING é 1.70B, com um fornecimento total de 2099840235.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.48M.