Informações de preço de Rhetor (RT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.01254434 Máximo 24h $ 0.01315057 Máximo histórico $ 0.02402558 Menor preço $ 0.00858898 Variação de Preço (1h) +0.54% Alteração de Preço (1D) +2.64% Variação de Preço (7d) +13.17%

O preço em tempo real de Rhetor (RT) é $0.01314672. Nas últimas 24 horas, RT foi negociado entre a mínima de $ 0.01254434 e a máxima de $ 0.01315057, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RT é $ 0.02402558, enquanto o mais baixo é $ 0.00858898.

Em termos de desempenho de curto prazo, RT variou +0.54% na última hora, +2.64% nas últimas 24 horas e +13.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Rhetor (RT)

Capitalização de mercado $ 13.15M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.15M Fornecimento Circulante 1000.00M Fornecimento total 999,999,501.125052

A capitalização de mercado atual de Rhetor é $ 13.15M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RT é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999501.125052. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.15M.